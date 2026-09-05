A Como arriva “Onde di Vita”: camminata solidale non competitiva

Nasce a Como la prima camminata solidale non competitiva aperta a tutti: è “Onde di Vita”, in programma venerdì 11 settembre con partenza e arrivo alla Canottieri Lario, in via Giancarlo Puecher 6, con percorso verso viale Geno e ritorno.

Un evento che nasce dall’incontro di tre realtà unite da un unico obiettivo: trasformare la solidarietà in un gesto concreto di speranza.

A promuoverlo sono Remare per Rinascere della Canottieri Lario, NoiSempreDonne ODV e Inner Wheel di Como.



“Onde di Vita” mette in comune esperienze, valori e la straordinaria forza delle donne. Iscrizioni e costiQuota di partecipazione libera a partire da 15 euro entro il 10 settembre. Sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso con un’offerta minima di 20 euro, ma per le iscrizioni tardive non è garantito il pacco gara.



Iscrizioni aperte on-line (cliccare QUI).



Tre progetti dietro la camminata

Cuore dell’iniziativa è “Remare per Rinascere”, il progetto della Canottieri Lario che unisce donne accomunate dalla lotta contro il tumore. Diverse storie, un unico ritmo: in barca cadono le barriere, il dolore si trasforma in energia condivisa e la fatica diventa forza.

A guidare il progetto è Nicole Sala, ex atleta agonista, campionessa mondiale e vincitrice di 22 titoli italiani, oggi nel consiglio direttivo della Canottieri Lario. L’idea è un percorso di sport-terapia che unisce canottaggio, yoga e camminata metabolica, per rendere l’attività accessibile, completa e sostenibile. È un progetto aperto a tutte ed è gratuito, non riservato solo a chi ha vissuto la malattia, perché la condivisione è parte fondamentale del percorso.



Fondamentale la collaborazione con NoiSempreDonne ODV dell’Ospedale Valduce. Nata nel 1997 dall’intuizione di Olga Trombetta Ceriani, l’associazione si occupa delle implicazioni psicologiche del percorso pre e post malattia oncologica. Le volontarie, formate con corsi medico-psicologici, offrono sostegno umano e psicologico nei reparti di Senologia e Oncologia del Valduce e di Radioterapia del Sant’Anna.

Terzo sodalizio è l’International Inner Wheel Club di Como, una delle più grandi associazioni interamente al femminile al mondo, presente in oltre 100 paesi con 4200 club e più di 115.000 socie. Il Club di Como, costituito il 24 settembre 1986, da quarant’anni è attivo in città con service culturali e sociali a sostegno di donne, bambini e persone fragili.