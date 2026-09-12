Veniano, tribuna e spogliatoi nuovi al centro sportivo. Oggi il taglio del nastro

Inaugurazione questa mattina a Veniano dei nuovi spogliatoi e della nuova tribuna del centro sportivo, “molto di più di un’opera edilizia, un investimento sul futuro, sui giovani, sullo sport e sui valori che ogni giorno cerchiamo di trasmettere”, come hanno sottolineato i responsabili della polisportiva CdG Veniano Academy.

I lavori sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia e al taglio del nastro ha partecipato l’assessore a Università, ricerca e innovazione Alessandro Fermi. Presente anche Valentina Battistini in rappresentanza della Figc.

“E’ una giornata di festa che guarda al futuro – ha sottolineato Fermi – Ringrazio tutti i ragazzi, le famiglie, gli allenatori, i volontari che rendono possibile, al di là del contributo di Regione Lombardia, con grande passione questi anni straordinari che ci hanno portato fino a oggi. Li ringrazio perché nonostante le tante difficoltà danno uno spazio di gioco, di crescita e di comunità a tante famiglie”.