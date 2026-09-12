Duecentomila euro per le aiuole del lungolago di Como. I lavori la prossima primavera

Il Comune interviene su aiuole e aree verdi del lungolago di Como. Le condizioni di trascuratezza degli spazi della passeggiata sono state più volte segnalati e Palazzo Cernezzi ha disposto ora lo stanziamento di 205mila euro per un lavoro di sistemazione che dovrebbe essere realizzato nella prossima primavera.

La giunta del sindaco Alessandro Rapinese ha deliberato l’intervento nella seduta del 10 settembre scorso. “Le aiuole sul lungolago di Como, nei tratti di piazza Cavour, Lungo Lario Trento e Trieste e viale Mafalda di Savoia, sono state oggetto di interventi di riqualificazione e sistemazione del waterfront, nell’ambito dei quali è stata prevista la realizzazione di aree a verde e delle relative opere di irrigazione – si legge nel documento – Alcune delle aiuole, poste tra la carreggiata stradale, il percorso ciclopedonale e la passeggiata a lago, presentano attualmente un parziale deperimento delle essenze arbustive, determinato principalmente dal continuo attraversamento e calpestio da parte dei fruitori del lungolago, con conseguente compromissione dell’uniformità e della funzionalità delle sistemazioni a verde. Altre aiuole devono essere completate nella componente a verde”.

“Risulta pertanto necessario – prosegue la delibera della giunta – procedere a interventi di riqualificazione e completamento delle aiuole, finalizzati al ripristino delle condizioni di decoro, funzionalità e uniformità paesaggistica delle aree verdi, nonché alla loro valorizzazione e alla migliore fruibilità degli spazi del lungolago”.

L’investimento previsto è di 205mila euro, somma prevista nel bilancio 2026 nel capitolo “manutenzione straordinaria e realizzazione verde pubblico”. L’appalto sarà affidato in modo diretto dal Comune. Richiesti “ottima qualità vivaistica del materiale vegetale, facilità di attecchimento, rusticità e ridotto carico manutentivo, compatibilità con il contesto”. I lavori saranno eseguiti dal marzo prossimo e dovrebbero avere una durata di 60 giorni.