La Corridoni si prepara ad accogliere i bambini: la mostra alla vigilia della prima campanella

Alla vigilia della prima campanella, alla scuola elementare Corridoni è stata organizzata la mostra “Sconfinare, quando il confine non è un limite ma una possibilità”. Una mostra artistico-filosofica a ingresso libero, realizzata dai bambini delle classi quarte e quinte nell’ambito dell’ottava edizione di Lake Como Design Festival. Per l’occasione, i giovani studenti hanno riflettuto e indagato sul significato intrinseco della parola “confine”, scrivendo e rappresentando graficamente i loro pensieri. Un gesto che al contempo, per docenti e famiglie della Corridoni, diventa testimonianza di una scuola viva, che crea relazioni ed è punto di riferimento del quartiere. Appuntamento domenica dalle 14.30 alle 18.30.