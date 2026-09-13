Croce Rossa di Montorfano in festa per i 40 anni di attività

Festa oggi per il comitato di Montorfano della Croce Rossa Italiana, che ha celebrato i 40 anni di attività. Un traguardo ricordato con una cerimonia sentita e partecipata. “Un traguardo importante che vogliamo condividere con tutti voi in una giornata speciale”, le parole dei responsabili del Comitato.

In mattinata è stata celebrata la messa a Montorfano. Dopo il momento religioso, spazio alla festa con il pranzo e poi un pomeriggio con attività e dimostrazioni aperte a tutti.

Presente alla celebrazione il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. “Croce Rossa italiana è il volto della solidarietà, dell’umanità, dell’aiuto e del servizio – le parole di Molteni – Auguri a Croce Rossa Italiana – Comitato di Montorfano e ai suoi meravigliosi volontari per 40 anni di impegno e di dedizione assoluta verso il prossimo e per chi ha bisogno”.