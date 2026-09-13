Incidente tra due auto nella notte a Como in via Dante

Tre persone sono rimaste coinvolte in un incidente nella notte a Como, in via Dante all’incrocio con via Tommaso Grossi. Attorno alle 3.40, due auto, per cause ancora da chiarire si sono scontrate frontalmente. Una donna di 48 anni è stata trasportata al Sant’Anna ma non sarebbe fortunatamente in gravi condizioni. Sono intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco che hanno rimesso in sicurezza le vetture e la strada. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale. Strada temporaneamente chiusa.