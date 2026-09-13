Riparte il viaggio sui treni storici, a Como la prima tappa

Como è stata la tappa della prima delle corse dei treni storici, iniziativa riproposta a partire da oggi da Trenord. Un’occasione per viaggiare a bordo di convogli d’epoca verso Como, Laveno Mombello e il Lago Maggiore, Asso e lungo la Brescia-Iseo-Edolo, che costeggia il Lago d’Iseo. Tra aprile e giugno mille passeggeri avevano aderito all’iniziativa.

Un viaggio in stile anni 20 con personaggi in costume e performance teatrali. Il calendario prevede sei corse del convoglio composto da tre carrozze di prima classe AZ (130-136-137), costruite nel biennio 1924-25, il locomotore elettrico FNM E610-04 del 1949 e il locomotore elettrico FNM E600-3, costruito nel 1928. I mezzi, finemente restaurati con il supporto di Ferrovienord, da Milano Cadorna porteranno i viaggiatori a Laveno Mombello, Como, Novara, Asso immersi in un’atmosfera degli anni Venti, sui sedili di velluto rosso cardinale delle carrozze di prima classe, con gli interni in legno. I viaggi saranno animati da personaggi in costume d’epoca, musicisti e voci che eseguiranno performance artistiche e teatrali.

A questa agenda si aggiungeranno due corse dell’Automotrice storica ALn 668-125, realizzata nel 1979 e oggi elegantemente restaurata, sulle sponde del Lago d’Iseo: i viaggi partiranno da Rovato verso Iseo o verso Pisogne.

Dopo la corsa di oggi, il calendario prevede domenica 20 settembre: Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago, il 27 Rovato FN-Pisogne, domenica 4 ottobre Milano Cadorna-Asso, 18 Milano Cadorna-Como Lago e poi domenica 8 novembre: Milano Cadorna-Como Lago, 22 Milano Cadorna-Como Lago e domenica 13 dicembre: Rovato FN-Iseo