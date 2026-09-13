Tuffi vietati, buttadentro e divieti di sosta, linea dura della polizia locale. Migliaia le multe

Tuffi vietati, buttadentro abusivi, sicurezza stradale, e-bike e monopattini elettrici non in rigola, immancabili divieti di sosta. Intensa attività degli agenti della polizia locale di Como nel periodo estivo. I dati delle attività nei mesi di luglio e agosto mettono in luce gli esiti di controlli intensificati, soprattutto per garantire legalità e sicurezza nelle zone maggiormente frequentate da comaschi e turisti.

Nei due mesi clou della stagione estiva, sono state 505 le multe per le violazioni del regolamento di polizia urbana. Di queste, 277 hanno coinvolto bagnanti sorpresi a nuotare nel primo bacino, soprattutto al Tempio Voltiano, nonostante i divieti e la pericolosità. Sono stati poi 67 i buttadentro sanzionati per la promozione illecita delle attività. Tra le multe anche 72 per la sosta in aree verdi.

Gli agenti della polizia locale hanno identificato in due mesi 256 persone e hanno firmato 99 ordini di allontanamento, soprattutto per bivacchi e accattonaggio molesto. Tre gli arresti, mentre tra le denunce si contano tra gli altri 8 casi di furto, altrettanti di invasione di proprietà privata, 4 danneggiamenti e 2 truffe della campanella. Attività anche sul fronte dei controlli ambientali, con 124 violazioni per errato conferimento dei rifiuti. Nei locali, a fronte di 39 controlli le multe sono state 24.

Intensa poi l’attività per garantire la sicurezza stradale. I controlli ai varchi di lettura targhe hanno portato a 97 sanzioni per mancata revisione. Oltre 350 i comportamenti gravi alla guida connessi anche alla sospensione della patente. Gli agenti della polizia locale di Como hanno fatto 129 segnalazioni alla prefettura per il ritiro breve e immediato della patente e ben 175 comunicazioni per recidiva, ovvero per la seconda violazione in due anni della stessa norma che comporta la sospensione della licenza di guida. Sono state poi 51 le patenti sospese direttamente dagli agenti.

Linea dura contro le irregolarità legate a e-bike e monopattini elettrici. A fronte di 267 mezzi controllati, sono state 258 le multe, in particolare 98 per l’assenza di assicurazione, 8 per la targa mancante e 38 per l’assenza del casco.

Immancabile una marea di divieti di sosta, ben 4272 quelli contestati in due mesi, circa 70 al giorno, con 209 rimozioni forzate e 20 mezzi bloccati con le ganasce. Sono state 53 le auto sequestrate per la mancanza dell’assicurazione.