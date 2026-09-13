Alunni in classe domani alla Corridoni, attesi con il provveditore ministro e sottosegretario

Occhi puntati sulla Corridoni di via Sinigaglia domani, primo giorno di scuola. Il futuro dell’istituto, che accoglie circa 200 bambini della primaria, si conoscerà martedì 15 settembre, quando il Consiglio di Stato si pronuncerà sulla richiesta di bloccare la chiusura dell’istituto, decisa dal Comune. La polemica intanto ha varcato i confini della città e non a caso domani per l’inaugurazione dell’anno scolastico i riflettori si accenderanno proprio sull’edificio a pochi passi dallo stadio.

Alle 14.30 di domani, alla Corridoni, per l’avvio dell’anno scolastico, con il provveditore di Como Imerio Chiappa arriveranno Paola Frassinetti, sottosegretario di Stato all’Istruzione e, come emerso nelle ultime ore, il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Una presenza che chiaramente assume anche un significato politico mentre lo scontro sulla chiusura della scuola si è ulteriormente acceso nelle ultime ore. Il sindaco Alessandro Rapinese, in diretta su Etv ha mostrato una relazione che evidenzia problematiche strutturali dell’edificio, scatenando una ferma reazione delle famiglie e del Pd.

Oggi intanto, in attesa della prima campanella la Corridoni ha aperto le porte per la mostra “S/confinare quando il confine non è un limite ma una possibilità”.