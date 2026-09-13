Federazione scuole materne, ecco il nuovo direttivo. Mario Gazzi presidente

La Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne della provincia di Como, che rappresenta 111 asili del territorio, ha rinnovato il consiglio direttivo ed eletto la nuova presidenza, che resterà in carica per il quadriennio 2026 -2030.

Il nuovo presidente è il cavalier Mario Gazzi, con i vice presidenti Tiziana Ronchetti e Chiara Pagani. Eletti consiglieri Luca Cozzi, Maria Cristina Drogo, Francesca Pandolfi e Marco Piazza. Ne ruolo di sindaco-revisore nominato Alberto Motta. Probiviri Giuseppe Ballabio, Anna Celestina Seregni e Eugenio Volontè. Coordinatrice didattica provinciale Chiara Cattaneo.

Il consiglio direttivo assume l’incarico con l’impegno di sostenere e valorizzare l’operato delle scuole dell’infanzia, promuovendo qualità pedagogica, correttezza amministrativa e un dialogo costante con le istituzioni e le comunità locali. Il presidente ha ricordato: “la ragione vera, unica e imprescindibile che ci vede liberamente uniti in questo consiglio direttivo e in tutte le comunità educanti sono i bambini”.