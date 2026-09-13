Lavori nelle gallerie, chiusure tutte le notti sull’A9 tra Como e la Svizzera

Manutenzione e ispezioni nelle gallerie sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso, nuova settimana di chiusure e limitazioni del traffico in orario notturno. I provvedimenti interesseranno il tratto al confine tra l’Italia e la Svizzera.

Nelle tre notti di lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 settembre, dalle 22 alle 5 sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria, verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.

Dalle 22 di giovedì 17 alle 5 di venerdì 18 e dalle 23 di venerdì alle 6 di sabato 19 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

Le limitazioni interesseranno anche il fine settimana, Dalle 23 di sabato 19 alle 6 di domenica e dalle 22 di domenica 20 alle 5 di lunedì 21 settembre sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria, verso Lainate-Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.