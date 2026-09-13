Verso Como-Parma, primi divieti da oggi. Domani chiuso il parcheggio di Lazzago

Giornata di divieti e limitazioni domani a Como in zona stadio per la sfida tra la squadra di Cesc Fabregas e il Parma in programma alle 18.30 al Sinigaglia. I primi provvedimenti sono già scattati oggi. Per i pendolari che si spostano in treno, è importante ricordare la chiusura del parcheggio di Lazzago.

Nel capoluogo lariano, divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 di oggi fino alle 24 di domani in viale Vittorio Veneto, solo sul lato sinistro adiacente allo stadio, per il posizionamento dei mezzi delle televisioni.

Dalle 6.30 di domani fino alle 24 rimozione forzata in tutta la zona attorno al Sinigaglia: via Sinigaglia, viale Vittorio Veneto lato destro, viale Puecher, largo Borgonovo, piazzale Somaini, viale Masia tra piazzale Somaini e viale Rosselli, via Pietro da Breggia, via Martinelli, via Vacchi, via Campo Garibaldi, via Recchi area adibita alla sosta, viale Rosselli controviale alberato.

Dalle 6.30 alle 24 divieto di circolazione della stessa area. Doppio senso di marcia in viale Masia nel tratto tra viale Rosselli e via Sinigaglia con transito consentito esclusivamente ai residenti ed autorizzati. Per i posti auto privati, l’accesso alle vie è possibile fino alla chiusura dei cancelli provvisori sulla strada che scatta circa 3 ore prima del fischio di inizio della partita.

Importante ricordare il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di Lazzago dalle ore 6.30 di domani mattina. Il parcheggio della stazione Fnm Grandate Breccia è riservato ai tifosi ospiti, con navetta gratuita fino allo stadio.