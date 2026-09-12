Folla ieri sera in piazza Garibaldi a Cantù per la presentazione ufficiale della squadra di pallacanestro di coach Frank Vitucci. Una serata di festa, presentata dalla giornalista comasca Alessandra D’Angiò, con un’accoglienza trionfale per i giocatori, arrivati in piazza accompagnati dalle note del corpo musicale La Cattolica.
Sul palco anche il sindaco Alice Galbiati, oltre naturalmente a dirigenti e staff della società, a partire dal presidente Roberto Allievi. Centinaia i tifosi che hanno affollato il centro di Cantù per far sentire il loro sostegno alla squadra e incontrare i giocatori.
La Pallacanestro Cantù inizierà il campionato il 26 settembre a Venezia e da metà agosto si sta allenando nella palestra della nuova Arena, che dovrebbe essere definitivamente completata la prossima primavera.
Pallacanestro Cantù, folla in piazza per la presentazione della squadra
Folla ieri sera in piazza Garibaldi a Cantù per la presentazione ufficiale della squadra di pallacanestro di coach Frank Vitucci. Una serata di festa, presentata dalla giornalista comasca Alessandra D’Angiò, con un’accoglienza trionfale per i giocatori, arrivati in piazza accompagnati dalle note del corpo musicale La Cattolica.