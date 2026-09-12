Pallacanestro Cantù, folla in piazza per la presentazione della squadra

Folla ieri sera in piazza Garibaldi a Cantù per la presentazione ufficiale della squadra di pallacanestro di coach Frank Vitucci. Una serata di festa, presentata dalla giornalista comasca Alessandra D’Angiò, con un’accoglienza trionfale per i giocatori, arrivati in piazza accompagnati dalle note del corpo musicale La Cattolica.

Sul palco anche il sindaco Alice Galbiati, oltre naturalmente a dirigenti e staff della società, a partire dal presidente Roberto Allievi. Centinaia i tifosi che hanno affollato il centro di Cantù per far sentire il loro sostegno alla squadra e incontrare i giocatori.

La Pallacanestro Cantù inizierà il campionato il 26 settembre a Venezia e da metà agosto si sta allenando nella palestra della nuova Arena, che dovrebbe essere definitivamente completata la prossima primavera.