Campagna Solidale della Croce Rossa di Lomazzo: raccolti 3.200 articoli scolastici

Si è conclusa la Campagna Solidale “Raccolta Materiale Scolastico” 2026 del Comitato della Croce Rossa Italiana di Lomazzo, iniziativa promossa anche quest’anno a sostegno delle famiglie in difficoltà con figli che frequentano le scuole dell’obbligo nei comuni della Bassa Comasca.

Grazie alla partecipazione attiva dei cittadini, alla collaborazione delle cartolerie e degli esercizi commerciali del territorio e alle giornate di raccolta svolte dai volontari nei supermercati aderenti, l’edizione 2026 ha portato alla raccolta di 3.200 articoli scolastici.

Il materiale sarà ora consegnato ai Servizi Sociali dei Comuni della Bassa Comasca, che provvederanno alla distribuzione alle famiglie segnalate, in base alle specifiche esigenze locali.

“La generosità dimostrata – dicono dal Comitato CRI di Lomazzo – conferma ancora una volta la forza della solidarietà e il valore della collaborazione tra comunità e istituzioni”.