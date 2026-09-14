ComoNExT rilancia NExT Accelerator, il programma dedicato alle startup innovative

ComoNExT Innovation Hub lancia la nuova edizione di NExT Accelerator, il programma supportato da BCC Cantù e Confindustria Como che accompagna startup innovative già avviate nel percorso di crescita, accelerandone lo sviluppo sul mercato.

La call for startup sarà aperta da domani fino al 15 ottobre. Il programma selezionerà fino ad un massimo di 15 startup, offrendo loro un percorso articolato in due fasi: una dedicata al fundraising e una seconda focalizzata sulla crescita operativa.

L’edizione 2025 ha coinvolto 13 startup nella fase iniziale, con 10 protagoniste di un Investor Day sold out. Il percorso ha portato anche all’assegnazione di due premi e alla realizzazione di un evento di networking che ha coinvolto oltre 50 stakeholder del territorio.

“I risultati della precedente edizione dimostrano quanto sia importante affiancare alle competenze tecnologiche e imprenditoriali delle startup un supporto concreto sui temi del fundraising, dello sviluppo commerciale e della crescita – spiega Elena Zaffaroni, responsabile dello Start Up Hub – Con NExT Accelerator vogliamo rafforzare ulteriormente questo approccio, mettendo a disposizione delle startup competenze e relazioni per trasformare il potenziale innovativo in risultati di mercato”.

“Con la nuova edizione vogliamo consolidare un modello di accelerazione che parte dalle esigenze concrete delle startup e le accompagna verso obiettivi di crescita misurabili. – aggiunge Ivan Parisi, direttore generale di ComoNExT – Il nostro ruolo è creare le condizioni perché competenze, capitale e relazioni possano tradursi in opportunità reali”.

Al termine della prima fase, dedicata al fundraising, le 10 startup che avranno completato con successo il percorso potranno accedere all’Investor Day, entrando in contatto con potenziali investitori. La Fase 2 sarà invece dedicata alla crescita operativa, con un percorso individuale, workshop tematici e confronto con mentor selezionati in base alle esigenze delle startup. Uno degli elementi distintivi di NExT Accelerator è l’accesso all’ecosistema di ComoNExT e al suo Startup Hub, che riunisce oltre 140 aziende tra startup e imprese consolidate.

Il programma è rivolto a startup innovative costituite da almeno 12 mesi, che sviluppino prodotti e servizi in qualsiasi ambito di applicazione, con particolare attenzione a intelligenza artificiale e trasformazione digitale, Tessile & Moda, Cybersecurity & Fintech.

Per maggiori informazioni sul programma e sulle modalità di candidatura, accedere alla pagina dedicata sul sito https://www.comonext.it/next-accelerator-edizione-2026-2027/.