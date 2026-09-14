Como, tentato furto in viale Lecco: arrestato 28enne peruviano

Tentato furto in viale Lecco a Como, nel pomeriggio di sabato, arrestato dalla polizia per furto aggravato in concorso un 28enne peruviano già noto alle forze dell’ordine, irregolare sul territorio e senza fissa dimora. L’uomo è stato fermato da un addetto alla sicurezza, che ha riferito agli agenti di aver notato tra le corsie un uomo e una donna aggirarsi con fare sospetto. Il 28enne è stato poi visto sottrarre merce dagli scaffali e riporre gli articoli in un sacchetto di carta. Una volta arrivati alla cassa, la donna ha pagato un paio di cuffiette, mentre l’uomo è passato dietro di lei senza pagare. La ragazza è riuscita ad allontanarsi, mentre il 28enne peruviano è stato fermato dall’addetto alla sorveglianza.

Sul posto, come detto, è intervenuta la polizia che ha trovato nel sacchetto, modificato con fogli di alluminio, due casse del valore di 319 euro e una felpa, anch’essa con il sistema anti taccheggio ancora applicato. I poliziotti hanno accertato che la felpa era stata rubata poco prima in un altro negozio del centro città, in via Boldoni, senza che i responsabili se ne fossero accorti.