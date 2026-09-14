Il sottosegretario Frassinetti inaugura la scuola a Menaggio. Dotti: “Governo attento ai nostri giovani e ai territori”

Prima campanella dell’anno e sul Lario gli occhi sono tutti puntati sulla primaria Corridoni di Como, dove il primo giorno di scuola è stato accompagnato dalla visita di ministro per le Disabilità e sottosegretario all’Istruzione. E proprio il sottosegretario Paola Frassinetti, prima di dirigersi a Como, ha inaugurato l’anno scolastico 2026/2027 a Menaggio, alla scuola superiore Vanoni.

Il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti inaugura l’anno scolastico 2026/2027

all’IISS Vanoni di Menaggio

Frassinetti inaugura l’anno scolastico a Menaggio. Dotti: “Segnale significativo”

L’istituto superiore Ezio Vanoni, ha sottolineato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Anna Dotti, “rappresenta un’eccellenza della scuola comasca e, soprattutto, un presidio educativo e formativo fondamentale per tutto il territorio del Centro e Alto Lago e delle sue valli. Una realtà – sottolinea Dotti – capace di offrire ai nostri giovani opportunità di crescita, formazione e costruzione del proprio futuro, mantenendo vivo e attrattivo un territorio attraverso competenze, professionalità e nuove opportunità”.

“La presenza del sottosegretario Frassinetti proprio all’inizio del nuovo anno scolastico è un segnale significativo di attenzione da parte del Governo verso la nostra scuola e verso i territori“, aggiunge il consigliere regionale. E ancora: “Investire nell’istruzione significa investire nei giovani, nel merito e nel futuro delle nostre comunità, garantendo anche a chi vive nelle aree più periferiche le stesse possibilità di formazione e crescita“. Infine l’augurio che Dotti rivolge a dirigente, docenti, a tutto il personale e soprattutto agli studenti, “per un anno scolastico ricco di soddisfazioni, esperienze e nuove opportunità”.