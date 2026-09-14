Nuovo centro medico legale di Como. Il ministro Locatelli: “Spazi più accoglienti e inclusivi”

Nuovo centro medico legale di Como, in via Pessina uno spazio innovativo, accogliente, inclusivo e attento anche ai più piccoli. L’inaugurazione questa mattina alla presenza della vicesindaco Nicoletta Roperto, del presidente dell’ordine dei medici Gianluigi Spata, del direttore generale di Asst Lariana, Luca Stucchi, e del ministro per le Disabilità, la comasca Alessandra Locatelli, che ha fatto il punto sul nuovo centro di Como insieme al direttore provinciale Inps Como, Alberto Giuseppe Maria Dotto.

Parla di “ottima ristrutturazione” il ministro comasco, che “adegua gli spazi alle necessità degli utenti”. “Un passo avanti – aggiunge – che si colloca molto bene all’interno del processo di riforma della disabilità. Accanto alle sale per le normali visite di previdenza – ha sottolineato ancora il ministro – ci sono le sale multidimensionali dove i medici portano avanti le nuove procedure che rispondono alla riforma e al decreto 62. È un ottimo segnale per cui si dà un aspetto nuovo agli spazi, che sono più accessibili e accoglienti, e tutto ciò – precisa Locatelli – si deve accompagnare a una formazione adeguata dei medici e del personale, che stiamo portando avanti a livello nazionale insieme all’Inps, ai medici legali e all’ordine dei medici e a tutti coloro che stanno seguendo la riforma”.

Focus della mattinata proprio la riforma della disabilità promossa dal ministro Locatelli che si muove verso un processo di semplificazione e sburocratizzazione e che ha introdotto importanti cambiamenti in termini di tutela e assistenza. “Da che bisognava fare due domande, ora ne basta una. Da che c’erano diverse commissioni con diversi certificati, ora c’è un unico certificato rilasciato da un’unica commissione che vale per tutto – ricorda il ministro – La sburocratizzazione – conclude era fondamentale per dare un segnale forte di cambiamento”.