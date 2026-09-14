Infortunio sul lavoro ad Argegno, ferite gravi per un 19enne portato all’ospedale Niguarda di Milano

Ingente mobilitazione questa mattina attorno alle 7,30 in via San Sisino ad Argegno per un infortunio sul lavoro all’interno di un cantiere. Coinvolto un ragazzo di 19 anni di Ponna. Da quanto è stato possibile ricostruire il giovane sarebbe stato compito da una benna rimediando ferite serie alla gamba e al piede. I mezzi di soccorso sono stati allertati in codice rosso e con lo stesso codice il ragazzo è stato poi trasferito in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano. Non è chiara la dinamica dell’incidente, i rilievi sono affidati ai carabinieri di Menaggio. In cantiere sono arrivati anche i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e – come avviene in questi casi – i tecnici dell’Ats Insubria.

In base alle ultime informazioni il 19enne dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico per stabilizzare alcune fratture. La prognosi resta riservata.