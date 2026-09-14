Proseguono le ricerche di una donna dispersa da ieri nella zona della Val d’Intelvi. Era uscita in cerca di funghi e il mancato rientro ha fatto scattare l’allarme. Il Soccorso Alpino e Speleologico è impegnato con le squadre territoriali della Stazione Lario Occidentale – Ceresio, in collaborazione con il Soccorso alpino della guardia di finanza, i carabinieri, i vigili del fuoco, la protezione civile e il Comune di Lanzo d’Intelvi, e con il supporto di tante persone che vivono in zona.
Nella giornata di ieri, sono stati 15 i tecnici impegnati nelle operazioni. Fino a tarda sera hanno perlustrato la zona, a partire dai tracciati primari, ed effettuato calate in canali e aree impervie. Per il Soccorso Alpino e Speleologico sono presenti anche la squadra droni, le unità cinofile da ricerca in superficie. Sul posto anche i cani molecolari. L’area esaminata è quella dell’Alta Val d’Intelvi, tra Meriggio e Savignola, nei dintorni degli impianti di risalita.
Valle Intelvi, donna dispersa da ieri nei boschi. Ricerche in corso
Proseguono le ricerche di una donna dispersa da ieri nella zona della Val d’Intelvi. Era uscita in cerca di funghi e il mancato rientro ha fatto scattare l’allarme. Il Soccorso Alpino e Speleologico è impegnato con le squadre territoriali della Stazione Lario Occidentale – Ceresio, in collaborazione con il Soccorso alpino della guardia di finanza, i carabinieri, i vigili del fuoco, la protezione civile e il Comune di Lanzo d’Intelvi, e con il supporto di tante persone che vivono in zona.