“Il governo del tempo”: Bazzoni presenta il suo romanzo in Biblioteca a Como

Organizzata dal Centro culturale Paolo VI e dalla Compagnia delle Opere di Como, la sera del 18 settembre alle ore 21, nella sala conferenze della Biblioteca comunale di Como, è in programma la presentazione del libro Il governo del tempo, recentemente edito da Itaca, con la presenza dell’autore Pietro Giuseppe Bazzoni. Sono previste le recensioni dal vivo di quattro lettori: il lettore amante della musica e chitarrista Alessandro Bay, la poetessa Lida De Polzer, lo storico dell’arte Sergio Gaddi, il pugile Maicol Gatti.

Modera la serata Elena Gentili, presidente del Centro culturale Paolo VI.

L’autore, nativo di Lezzeno, ha immaginato un poliedrico personaggio, l’oste Johannes, che dal lontano oriente con alterne vicende giunge sul Lario e qui intreccia le proprie avventure con quelle del personaggio realmente esistito Francione. Questi fu il magister militum, che secondo Paolo Diacono nel VI secolo dall’Isola Comacina resse per vent’anni le sorti dell’ultimo lembo di governo romano dinnanzi alla minaccia dell’imminente invasione longobarda.