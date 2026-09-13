Tragedia sui monti di Comino, escursionista precipita e muore

È finita in tragedia, in Canton Ticino, l’escursione di un 75enne italiano domiciliato nel Luganese.

L’allarme è scattato ieri poco dopo le 14 alla Centrale comune d’allarme. L’uomo non aveva fatto rientro e i familiari ne hanno denunciato la scomparsa.

Subito è stata avviata una vasta battuta di ricerca nella zona dei Monti di Comino, sopra Verdasio. In campo la Polizia cantonale, la Comunale di Ascona, gli uomini del Soccorso Alpino Svizzero e la Rega.

Le ricerche sono andate avanti per tutto il pomeriggio, fino alla tragica scoperta poco prima delle 19: il corpo senza vita dell’escursionista è stato ritrovato a circa 1.300 metri di quota. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe precipitato per alcune decine di metri.

Le cause esatte sono al vaglio dell’inchiesta della Polizia.

Sul posto anche il Care Team per il supporto psicologico ai familiari.