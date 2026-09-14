Ad Aosta tre giorni di confronto tra le YouthBank di Como, Valle d’Aosta e Piacenza

Ad Aosta, le ragazze e i ragazzi delle YouthBank di Como, Piacenza e Valle d’Aosta, si sono incontrati per tre giorni di scambio, formazione e progettazione nell’ambito del progetto YouthBank Oltre Confine, promosso dalla Fondazione Paolo Fagetti ETS e sostenuto dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca. L’iniziativa ha riunito giovani attivi provenienti dai tre territori nel centro giovanile PLUS Aosta, con l’obiettivo di rafforzare la rete nazionale delle YouthBank e immaginare nuove forme di partecipazione capaci di generare impatto nelle comunità locali.

Dall’incontro è nata una proposta concreta: un evento itinerante interregionale, con appuntamenti stagionali ad Aosta, Como e Piacenza, pensato per promuovere l’attivazione sociale dei giovani attraverso laboratori, testimonianze, confronto con associazioni del territorio e momenti culturali aperti alla cittadinanza.

“Crediamo fermamente nel valore del lavoro in rete e del confronto tra esperienze diverse. – commenta Simone Pelucchi, consigliere della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca – Da ogni incontro emergono idee e buone pratiche che rendono sempre più efficace la nostra azione sul territorio”.