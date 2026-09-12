Como, oggi in Duomo ordinati quattro nuovi diaconi. Il vescovo Cantoni: “Costruite ponti di fraternità”

Ordinati quattro nuovi diaconi in Duomo a Como, solennità presieduta dal cardinale Oscar Cantoni. Si tratta di Lorenzo Bongio, Paolo Piasini, Emanuele Sosio e Anselmo Fabiano. Una tappa importante del cammino vocazionale dei quattro giovani, articolato nella formazione seminaristica, nelle esperienze pastorali e nel carisma della Società delle Missioni Africane.

“La nostra comunità cristiana oggi gioisce e si rallegra con voi – ha detto il vescovo di Como nella sua Omelia – Il vostro è un sì deciso, limpido, senza compromessi, e per questo anche gioioso, perché espressione della vostra piena e totale libertà. Il Signore non ci vuole soldatini obbedienti, ma figli adulti, felici e liberi, protagonisti delle scelte della propria vita. Siete chiamati a costruire ponti di fraternità. La fraternità – aggiunge Cantoni – è senza dubbio una delle grandi scuole della vita. Si tratta di riconoscere in ogni fratello di ogni dove, con una speciale attenzione ai più bisognosi, ai più poveri tra i poveri, ossia quelli che vivono lontano da Dio”. “Non sarà facile farsi servitori di tutti – sottolinea il cardinale – in piena gratuità, essere collaboratori responsabili di un progetto che non vi appartiene, ma a cui siete chiamati a collaborare ogni giorno, contando sui doni ricevuti e sulla vostra personale creatività”.

A volte, prosegue il vescovo di Como, “sentirete il peso gravoso del vostro servizio e delle responsabilità che vi sono affidate, gemerete con quanti sono nel pianto, gioirete nel riconoscere i segni di Dio, che soccorre sempre i suoi figli”. “Non siete soli, ma inviati dal Signore a servizio di tanta gente che vi sorregge e cammina con voi. Così – conclude il cardinale Cantoni – radicati nella fede come a solida roccia, vi sentirete sorretti nel vivere, nell’annunciare il vangelo e nell’esercitare la carità. È questa la testimonianza più alta che possiamo dare al mondo di oggi”.