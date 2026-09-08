Natività della Beata Vergine Maria. Il cardinale Cantoni: “Il mondo ha bisogno di pace”

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Natività della Beata Vergine Maria, stamattina il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, ha presieduto la Santa Messa al Santuario della Madonna del Soccorso a Ossuccio, in Tremezzina.

“Come sapete – ha detto Cantoni durante l’omelia – il nostro santuario si è completato con nuove strutture per essere un luogo di una semplice, ma cordiale accoglienza e così facilitare la presenza di varie persone che si fanno pellegrini e non solo visitatori. I visitatori entrano in santuario per pura curiosità, per lo più attratti dalle opere artistiche. I pellegrini, invece, sono persone piene di fede, accorsi per invocare aiuto e consolazione da Maria, coscienti della loro povertà, in ricerca di perdono, di luce e di speranza”.

“La liturgia – aggiunge – ci presenta oggi Maria quale speranza e aurora di salvezza. Così la nostra preghiera diventa oggi una forte invocazione perché il mondo goda la pace, di cui ha estremamente bisogno. Essa è sì dono di Dio, ma anche noi uomini siamo chiamati a costruirla facendo della pace la causa della nostra vita, come ci ha suggerito papa Leone in uno dei suoi numerosi interventi”.

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