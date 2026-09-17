Tenero, tamponamento in A13: 43enne motociclista grave

Grave incidente poco dopo le 17.30 di oggi sulla semiautostrada A13, in territorio di Tenero.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un 43enne cittadino italiano residente nel Locarnese stava viaggiando in direzione di Locarno a bordo di uno scooter quando, per cause ancora da accertare, poco prima dell’imbocco della galleria Mappo-Morettina ha tamponato un veicolo che lo precedeva, condotto da una 55enne svizzera domiciliata nel Canton San Gallo



.L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Cantonale, supportati dalla Polizia intercomunale del Piano, e i soccorritori del Salva, il Servizio Ambulanza Locarnese e Valli. Dopo le prime cure sul posto, il centauro è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono gravissime: ha riportato serie ferite tali da metterne in pericolo la vita. Illesa la conducente dell’auto.

Per permettere i soccorsi e i rilievi tecnici, il tratto interessato e la galleria in direzione Locarno sono stati chiusi al traffico con deviazioni obbligatorie. La riapertura completa è avvenuta poco dopo le 19.