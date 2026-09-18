Salone dell’Auto di Torino 2026, stasera su Etv il viaggio alla scoperta della terza edizione

Il Salone dell’Auto di Torino edizione 2026 al centro di un ampio speciale, curato dalla giornalista Francesca Galbiati, andrà in onda questa sera pochi minuti dopo le 20 al termine dell’edizione principale del tg e dopo le rubriche.
Un viaggio alla scoperta della terza edizione, che si è svolta nel cuore di Torino dall’11 al 13 settembre 2026, in cui si ripercorrerà la storia dell’automotive tra interviste ed esposizioni speciali. Uno sguardo al presente e al futuro dell’auto con le varie case automobilistiche.
Appuntamento, dunque, stasera pochi minuti dopo le 20 su Etv.