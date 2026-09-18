Vecchia Regina, prorogata la chiusura notturna tra Carate Urio e Laglio

A causa del maltempo che hanno impedito il regolare svolgimento dei lavori, è stata prorogata la sospensione temporanea della circolazione sulla strada provinciale 71 Vecchia Regina, nei territori di Carate Urio e Laglio.

La strada sarà chiusa da lunedì 21 a mercoledì 23 settembre, dalle ore 21 alle 6 del mattino successivo, per consentire la realizzazione degli interventi di rifacimento della pavimentazione stradale, che prevedono la fresatura della carreggiata e l’asfaltatura.

Durante le ore di chiusura, la viabilità alternativa sarà garantita attraverso la Statale Regina, la viabilità comunale di Carate Urio, in particolare via Santa Marta, e gli innesti della provinciale 71 nei Comuni interessati.

Per tutta la durata dei lavori sarà istituito il divieto di sosta e fermata nelle aree necessarie all’esecuzione degli interventi.