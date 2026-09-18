La diocesi di Como celebra papa Innocenzo XI, tre momenti per ricordare il pontefice nato in città

La Diocesi fa memoria del beato nato a Como, papa Innocenzo XI, Benedetto Odescalchi, nel 350° anniversario della sua elezione al pontificato e nel 70° anniversario della beatificazione.

La Basilica Cattedrale di Como propone tre momenti per approfondire la figura del pontefice nella celebrazione liturgica, ma anche attraverso la sua storia, il suo ministero e il rapporto con la città d’origine.

Domenica 20 settembre, alle 10.00, verrà celebrata la Santa Messa solenne, presieduta da monsignor Dante Lafranconi, vescovo emerito di Cremona e nativo della diocesi di Como. Alle 11.00 seguirà l’Atto celebrativo innocenziano, con una commemorazione biografica e una breve presentazione accompagnata dall’esposizione di alcune reliquie del beato.

Lunedì 21 settembre, anniversario dell’elezione di Odescalchi al soglio pontificio, alle 18.30 è in programma l’incontro dei “Percorsi innocenziani” dal titolo “Uomini di Dio nella storia: il beato Innocenzo XI e gli ecclesiastici manzoniani”. Interverranno don Gianluca Salini, direttore dell’Archivio storico della Diocesi, e il professor Pietro De Giambattista, docente di Lettere.

Mercoledì 7 ottobre, poi, nel 70° anniversario della beatificazione, alle 10.00, in Cattedrale, sarà celebrata una Messa di ringraziamento. L’anniversario offre l’occasione per rileggere la figura di Innocenzo XI nella sua complessità, tra spiritualità, pontificato, riforma ecclesiale e attenzione ai poveri.

Nel radiomessaggio pronunciato in occasione della beatificazione (7 ottobre 1956), papa Pio XII presentò Innocenzo XI come una figura nella quale «la vita spirituale e l’azione di governo erano profondamente intrecciate».

Benedetto Odescalchi nacque a Como il 19 maggio 1611, in una famiglia di mercanti. Studiò al collegio dei Gesuiti di Como, quindi diritto civile e canonico a Roma e Napoli. Eletto papa il 21 settembre 1676, con il nome di Innocenzo XI, governò la Chiesa fino alla morte, avvenuta a Roma il 12 agosto 1689.