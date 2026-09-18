Colombo in Europa League: il comasco ha arbitrato Besiktas-Marsiglia

Nuovo impegno internazionale per Andrea Colombo. Il fischietto comasco – classe 1990, direttore Fifa dal 2024 – ha diretto ieri sera al Tupras Stadyumu di Istanbul la partita tra Besiktas e Marsiglia, valida per la prima giornata della League Phase di Europa League.

Gara impegnativa e dal clima infuocato, finita 4-1 per i turchi.



Per Colombo una nuova designazione di prestigio. L’arbitro comasco, che in stagione ha già diretto in serie A, in Super League greca e nelle qualificazioni europee, era reduce dalla direzione di Friburgo-Motherwell di Conference.

A Istanbul ha diretto con personalità e polso, tenendo in pugno una partita delicata davanti a oltre 30mila spettatori.



Nel prossimo fine settimana Colombo sarà impegnato in serie B: il lariano è stato designato per una gara molto delicata, il derby veneto dello stadio Bentegodi fra Verona e Vicenza, che di disputa domenica alle 15.