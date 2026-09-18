Via Monte Grappa resta chiusa al traffico. Dopo lo smottamento, problemi anche per la cabina del gas

Via Monte Grappa a Como resta chiusa dopo i danni provocati dal maltempo nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. Uno smottamento in un’area privata ha causato la caduta di detriti e fango sulla via. Il traffico è stato subito interrotto per avviare i lavori di ripristino, ma i tempi per poter garantire la ripresa della circolazione non sono ancora stati indicati.

Ieri mattina sono stati subito avviati gli interventi di rimozione del materiale franato sulla strada, ma i lavori non sono conclusi e la via Monte Grappa resta al momento chiusa. Per terminare il cantiere e riaprire in sicurezza sono attesi anche i lavori sulla cabina del gas.

Nell’area infatti era stato segnalato anche un forte rischio di cedimento di una cabina del gas, circostanza che ha reso particolarmente delicate le operazioni di intervento e messa in sicurezza dei vigili del fuoco di Como, che hanno lavorato assieme con i tecnici dell’azienda che eroga il servizio.

La strada al momento resta dunque chiusa, in attesa del completamento di tutti gli interventi. Dovrebbe poi essere prevista anche l’asfaltatura. Al momento la circolazione è vietata a tutti i mezzi. Possibile solo il transito dei pedoni.