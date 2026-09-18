Cernobbio, questo weekend torna la Notte Gialla. Street food contadino, musica e mercato

A Cernobbio sabato e domenica torna la Notte Gialla, la manifestazione organizzata da Coldiretti Como Lecco in piazza Risorgimento. In programma street food contadino, musica e mercato agricolo, per chiudere l’estate lariana con un’ultima festa all’aperto. Le previsioni indicano infatti ancora clima mite, con temperature vicine ai 25-26 gradi, ideali per vivere gli ultimi giorni caldi della stagione tra degustazioni e spazi affacciati sul lago.

Al centro dell’iniziativa c’è lo street food dei cuochi contadini. I food truck portano in piazza le ricette e i prodotti degli agriturismi lariani, accompagnati da birre artigianali e vini del territorio. Il presidente di Coldiretti Como Lecco, Fortunato Trezzi, spiega che l’obiettivo è far incontrare chi produce e chi sceglie cosa portare in tavola, in un contesto di festa aperto a tutti, un’occasione anche per i più giovani per scoprire prodotti e persone del territorio.

Il programma prevede sabato pomeriggio la rievocazione storica di ispirazione manzoniana, con l’arrivo dei Promessi Sposi dal lago a bordo della barca Lucia. La sera si anima poi con un dj set dedicato alla musica degli anni ’80 e ’90. Spazio anche alle famiglie, con laboratori pensati per i bambini, chiamati a trasformarsi in piccoli investigatori della filiera corta per scoprire da dove arriva il cibo che finisce in tavola. Il direttore di Coldiretti Como Lecco, Luciano Salvadori, sottolinea dunque che la piazza è pensata per essere vissuta insieme, dove ogni generazione può trovare qualcosa da fare, dai laboratori per le famiglie allo street food e alla musica per i più giovani. Il filo conduttore resta sempre la filiera corta, dunque la possibilità di conoscere chi coltiva, alleva e trasforma ciò che arriva in tavola.

Accanto ai food truck trova spazio anche il mercato di Campagna Amica, dove il pubblico può incontrare direttamente gli agricoltori e acquistare i prodotti del territorio. L’appuntamento a Cernobbio è dunque per sabato e domenica in piazza Risorgimento, con ingresso libero a tutte le iniziative in programma.