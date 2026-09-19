La Prima al Teatro Sociale di Como: Turandot di Giacomo Puccini inaugura la stagione 2026/27

Giovedì 24 settembre il Teatro Sociale apre la nuova stagione con Turandot di Giacomo Puccini, con la regia di Nadir Dal Grande e la direzione musicale del Maestro Alessandro D’Agostini. La prima sarà in scena giovedì e sabato alle 20 e sarà preceduta dalla PrimaGiovani Under30 il 22 settembre.

La stagione 2026-207 “VOLT Non esiste progresso senza curiosità” è dedicata alla scienza, nel bicentenario della scomparsa di Alessandro Volta. Ad inaugurarla sarà come sempre l’opera. Il nuovo allestimento, in scena in occasione del centenario della prima rappresentazione dell’opera, è coprodotto dai Teatri di OperaLombardia, Teatro del Giglio Giacomo Puccini di Lucca e Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara. Opera incompiuta di Puccini, Turandot debuttò al Teatro alla Scala di Milano nel 1926, due anni dopo la morte del compositore, che lasciò la partitura incompleta. Partendo dall’incompiutezza dell’opera, elemento centrale della vicenda artistica di Puccini, Dal Grande costruisce una Turandot che lascia aperto il finale, senza risolvere definitivamente i conflitti tra i personaggi.

Come da tradizione il pubblico Under30 sarà il primo a vivere la nuova Stagione del Teatro Sociale. Martedì il teatro aprirà le sue porte alle 19.30. La serata comincerà alle 20 con un’introduzione all’opera a cura di Pietro Cerchiello.

L’evento sarà inoltre l’occasione per conoscere i coprotagonisti della rassegna di eventi dedicati allo STRAPass, il nuovo abbonamento dedicato al pubblico under30 che racchiude una selezione di spettacoli ad un prezzo agevolato.

Un’altra novità introdotta quest’anno è STRAVolta un calendario di eventi gratuiti organizzati dalle singole realtà della rete. Con questi eventi, il Teatro Sociale aderisce al progetto YOUTH CLUB, un’iniziativa promossa da Fondazione Cariplo per favorire l’avvicinamento delle giovani generazioni alle arti dello spettacolo.

Continua la rassegna di incontri di approfondimento dedicati all’opera, in programma la domenica mattina in Sala Bianca. Domani alle 11 ad ingresso libero, l’Aspettando…Turandot, con il direttore Alessandro D’Agostini, il regista Nadir Dal Grande e il musicologo Fabio Sartorelli.