Connettività, la sperimentazione satellitare in Lombardia. Butti: “Risultati positivi per collegare interi borghi e comunità isolate”

Presentati oggi a Milano i risultati della sperimentazione satellitare in Lombardia. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento per la Trasformazione digitale, Regione Lombardia e ARIA (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti), L’obiettivo è collegare interi borghi alla rete nazionale attraverso un’infrastruttura che integra satellite, fibra e connessioni wireless per portare servizi digitali di qualità anche nei territori più difficili da raggiungere.

“Una connessione affidabile permette a una famiglia di restare nel proprio paese, a un’impresa di lavorare e a una comunità di accedere più facilmente ai servizi pubblici e sanitari. È a queste esigenze che il Governo Meloni sta rispondendo fin dall’inizio della legislatura. Pur avendo ereditato una situazione difficile, abbiamo portato la connettività in fibra del Paese sopra la media UE, cosa che in pochi ritenevano possibile. Naturalmente, proprio la fibra resta la spina dorsale delle nostre infrastrutture digitali, ma il satellite può completarla dove le distanze, la conformazione del territorio e i costi rendono più difficile realizzare i collegamenti terrestri”, ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il comasco Alessio Butti. “I risultati sono molto incoraggianti. Ora vogliamo confrontarci con gli operatori per definire le condizioni tecniche ed economiche che consentano di replicare questo modello nel Paese, con requisiti chiari di qualità e sicurezza”.



Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha destinato all’iniziativa 5 milioni di euro, con un contributo regionale di un milione e mezzo.

“Un progetto innovativo e dall’alto valore tecnologico, che vede ancora una volta la Lombardia come regione apripista in Italia e a livello internazionale. L’obiettivo è azzerare le distanze tra centri nevralgici e periferie, consentendo a cittadini e sistema produttivo di poter godere di servizi digitali di qualità in ogni luogo, anche il più remoto” ha dichiarato Franco Lucente, assessore Trasporti e Mobilità sostenibile Regione Lombardia.

« La collaborazione tra Governo, Regione e sistema dell’innovazione è fondamentale per trasformare la sperimentazione tecnologica in opportunità concrete per il territorio» ha aggiunto la consigliera regionale comasca di Fratelli d’Italia Anna Dotti.



La sperimentazione è stata affidata al raggruppamento formato da Fastweb e Telespazio (gruppo Leonardo) con l’utilizzo di una soluzione di connettività satellitare ibrida multi-orbita appositamente reingegnerizzata per l’integrazione con le reti di telecomunicazioni terrestri esistenti e il supporto scientifico dell’Università di Pavia. In provincia di Como interessato dalla sperimentazione il Comune di Eupilio. Soddisfatto il sindaco Alessandro Spinelli che a Milano ha portato l’esperienza del piccolo comune.



Il prossimo step sarà il confronto con gli operatori per trasformare l’esperienza lombarda in un modello tecnico ed economico replicabile in tutto il Paese.