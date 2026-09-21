Come governare i flussi turistici sul Lago di Como: nasce il progetto “Interreg DQuaDLA” per supportare i Comuni

Il turismo, considerato una grande risorsa per il territorio lariano, è un fenomeno che va governato affinché sia sostenibile sia per i turisti che per i residenti. Se ne è parlato oggi a Villa Gallia, dove è stato presentato il progetto “Interreg DQuaDLA”, un’iniziativa congiunta tra Italia e Svizzera, operativa da gennaio 2027, che vede come partner, tra gli altri, il Politecnico di Milano, e che affronta le sfide del turismo nelle aree di confine, supportando una pianificazione strategica per favorire il miglioramento dei servizi e l’accessibilità.

La giornata ha visto la partecipazione e il confronto tra i sindaci del Lago, che hanno evidenziato le criticità vissute sul territorio.