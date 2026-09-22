Checco Zalone, aperitivo a Cernobbio in riva al lago

Aperitivo in riva al lago a Cernobbio per Checco Zalone, attore e acuto interprete comico del costume italiano contemporaneo. Nei giorni scorsi Zalone si è concesso una pausa all’Onda, nella centralissima piazza Risorgimento, e al termine non sono mancati i classici scatti con lo staff.

Un lago comasco, va ricordato, compare in un film di Zalone. Non è il Lario, ma il Lago di Alserio, ritratto in una scena di “Che balla giornata”, opera del 2011. Si tratta del famoso appuntamento tra Checco e Farah, dove lui scambia il cuscus che lei ha portato per mangime delle anatre e lo butta in acqua.

Lago di Alserio che nel 1974 era stato set anche di “All’onsanfan” dei fratelli Taviani, con protagonista Marcello Mastroianni.