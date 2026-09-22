Checco Zalone, aperitivo a Cernobbio in riva al lago

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Massimo Moscardi

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Zalone Cernobbio 2
Checco Zalone a Cernobbio con alcuni componenti dello staff dell’Onda

Aperitivo in riva al lago a Cernobbio per Checco Zalone, attore e acuto interprete comico del costume italiano contemporaneo. Nei giorni scorsi Zalone si è concesso una pausa all’Onda, nella centralissima piazza Risorgimento, e al termine non sono mancati i classici scatti con lo staff.

Un lago comasco, va ricordato, compare in un film di Zalone. Non è il Lario, ma il Lago di Alserio, ritratto in una scena di “Che balla giornata”, opera del 2011. Si tratta del famoso appuntamento tra Checco e Farah, dove lui scambia il cuscus che lei ha portato per mangime delle anatre e lo butta in acqua.
Lago di Alserio che nel 1974 era stato set anche di “All’onsanfan” dei fratelli Taviani, con protagonista Marcello Mastroianni.

La famosa scena di “Che balla giornata” sul Lago di Alserio