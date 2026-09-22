Inghiottito dal lago a San Siro, ricerche in profondità con robot e sonar

Ricerche con il rov e il sonar per scandagliare i fondali più profondi a San Siro, in Altolago, per individuare il corpo del turista inglese di origine nepalese disperso da ieri dopo un tuffo da una barca. L’uomo, Prasant Dahal, 38 anni tra pochi giorni, era su un’imbarcazione che aveva noleggiato con una famiglia di amici, una coppia con due figli. Al largo di San Siro hanno deciso di fare una nuotata durante la quale l’uomo è scomparso sott’acqua.

Le ricerche sono complesse. Il lago in quel tratto ha una profondità fino a 280 metri. La guardia costiera, che coordina le ricerche, ha chiesto l’intervento dei militari del 1°Nucleo Sub Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto e per le ricerche nel tratto in cui il turista si è inabissato, a circa 600 metri dalla riva di San Siro.