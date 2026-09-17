Ville aperte in Brianza, quattro visite guidate a Carimate

Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 500 visitatori, Carimate torna protagonista di “Ville aperte in Brianza–Autunno 2026”, la manifestazione organizzata dalla Provincia di Monza e della Brianza giunta ormai alla sua ventesima edizione, che apre al pubblico oltre 240 luoghi culturali in 92 comuni lombardi tra le province di Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Varese, Lecco e Como. Il titolo di quest’anno, “Storie che restano”, racconta l’eredità di luoghi e memorie che continuano a dialogare con il presente.

Appuntamento fissato nei weekend 19 e 20 settembre, 26 e 27 settembre, 3 e 4 ottobre.

A Carimate, l’iniziativa è curata da Pro Loco Carimate, in collaborazione con il Comune di Carimate. In campo più di 20 volontari, tra guide e accoglienza, per quattro visite guidate distinte.

Il Castello di Carimate: visita esterna e ingresso all’antico Cortile del Torchio, allestito per l’occasione come una corte ottocentesca, con postazioni dedicate ai mestieri di un tempo: il fabbro, il lattaio, il maniscalco, le stalle, le carrozze, gli apiari.

Il Museo “Stone Castle Studios”: percorso all’aperto tra le 48 targhe dedicate ai grandi artisti che incisero i loro album nello studio di registrazione ospitato nel castello tra il 1977 e il 1987.

Il Santuario di Santa Maria dell’Albero: visita al gioiello di fede e arte locale.

Sono aperte le prenotazioni sul sito www.villeaperte.info.

Il contatto della Pro Loco di Carimate per ulteriori informazioni è info@prolococarimate.org.