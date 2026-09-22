Università dell’Insubria, 47 futuri farmacisti in aula a Como. Prima lezione del nuovo corso

Prima lezione del nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia dell’Università dell’Insubria, che si è svolta oggi al Polo scientifico di via Valleggio a Como.

Il nuovo corso, della durata di cinque anni, prende il via con 47 studenti in aula ed è stato progettato dal Dipartimento di Scienza e alta tecnologia e dal Dipartimento di Biotecnologie e scienze della vita.

Ad accogliere la nuova classe sono stati il prorettore vicario Umberto Piarulli, la direttrice del Dipartimento di Scienza e alta tecnologia Michela Prest e la referente del corso Simona Galli. A tenere la prima lezione è stato il professor Luca Nardo.

Il percorso formativo integra lezioni e attività pratiche e prepara alla professione di farmacista e agli sbocchi nelle industrie farmaceutiche, negli enti pubblici, negli istituti di ricerca e negli organismi di vigilanza, con attenzione anche alle applicazioni dell’intelligenza artificiale in ambito farmaceutico e clinico.