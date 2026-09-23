Giro di Lombardia 2026 da Bergamo a Como, domani la presentazione

Grande attesa per il Giro di Lombardia 2026 e per la presentazione ufficiale dell’evento, in programma giovedì mattina a Milano a Palazzo Pirelli. La “classica delle foglie morte”, in programma sabato 10 ottobre, partirà da Bergamo e arriverà a Como, sul lungolago.

Il tratto conclusivo è già stato studiato nei mesi scorsi, con una ricognizione dei vertici di RcsSport nel mese di luglio in città. L’ipotesi, in vista del traguardo sul lungolago, è di un doppio passaggio a Como con la doppia ascesa a Civiglio e San Fermo della Battaglia con la Valfresca, un circuito decisamente impegnativo e di grande fascino.

Il quartier generale lariano dovrebbe essere Palazzo Terragni, concesso dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con direzione gara e sala stampa.

Ad accompagnare la corsa, un calendario di eventi di avvicinamento per sportivi, appassionati e scuole. Tra questi, alla vigilia, al Museo del Ghisallo: venerdì 9 ottobre il premio Vincenzo Premio Torriani, l’omaggio ai grandi del ciclismo nel ricordo dello storico patron del Giro d’Italia e delle più importanti corse del nostro Paese, “Lombardia” compreso. A ricevere i riconoscimenti in questo 2026 saranno Elisa Longo Borghini, Giuseppe Martinelli, Marco Villa, Andrea De Luca, Martina Fidanza e don Andrea Frasson.

Come da tradizione, il Giro di Lombardia sarà la rivincita dei Mondiali di ciclismo, che andranno in scena il prossimo fine settimana a Montreal, in Canada. Il grande assente sarà lo sloveno Tadej Pogacar, che si è infortunato alla clavicola alla Vuelta. Il vincitore delle ultime cinque edizioni del Lombardia, però, si sta riprendendo molto velocemente e figura tra gli iscritti alla gara che assegnerà il titolo europeo all’inizio di ottobre nella sua Slovenia. Inutile negare che gli appassionati stiano sognando una clamorosa – ma oggettivamente difficile – partecipazione al Lombardia.

Tra i grandi nomi che potrebbero essere al via della “classica” del 10 ottobre, l’inglese Tom Pidcock, il belga Remco Evenepoel, il francese Paul Seixas, gli italiani Giulio Ciccone, Giulio Pellizzari e Antonio Tiberi.

Non sarà invece comasca la Gran Fondo il Lombardia della domenica. Nel ricordo di Felice Gimondi, questo evento è stato disegnato per l’11 ottobre nella provincia bergamasca con partenza e arrivo nella città orobica.