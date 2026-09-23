Festival del Legno a Cantù, undici giorni di design, artigianato e cultura del progetto

Inaugurazione ufficiale nel tardo pomeriggio di oggi per il Festival del Legno 2026 a Cantù. L’appuntamento è fissato dal 24 settembre al 4 ottobre. La capitale del mobile torna a raccontare la sua identità legata al design, all’artigianato e alla cultura del progetto.Undici giorni di eventi diffusi che metteranno in relazione la tradizione della filiera legno-arredo con i linguaggi del contemporaneo e con le nuove generazioni, coinvolgendo luoghi della cultura, scuole, imprese, botteghe e attività commerciali: 14 mostre, 37 appuntamenti aperti al pubblico, 5 eventi accreditati dall’Ordine degli Architetti di Como, oltre 40 aziende del territorio e 10 buyer stranieri.

