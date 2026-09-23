Vaccino antinfluenzale, al via la campagna in Lombardia. Bertolaso: “Una rete per proteggere i più fragili”

Giovedì 1° ottobre parte in tutta la Lombardia la campagna di vaccinazione antinfluenzale gratuita promossa da Regione Lombardia. Coinvolti medici di famiglia, pediatri, farmacie e centri vaccinali del territorio, con l’obiettivo di proteggere per primi i cittadini più esposti ai rischi dell’influenza stagionale, che ogni anno torna a mettere sotto pressione ospedali e pronto soccorso nei mesi più freddi.

Nella prima fase, fino all’11 ottobre, la vaccinazione è riservata alle categorie considerate a maggior rischio. Rientrano tra i beneficiari le donne in gravidanza, i bambini e i ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni, gli over 60 e le persone fragili per condizioni di salute. La copertura gratuita si estende inoltre ad alcune categorie professionali per cui il vaccino è raccomandato, come gli operatori sanitari, le forze dell’ordine e il personale scolastico, figure che per il proprio lavoro entrano quotidianamente a contatto con il pubblico. Le somministrazioni in questa fase avvengono negli ambulatori dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta.

Dal 12 ottobre la campagna si allarga a tutta la popolazione e nella rete entrano anche le farmacie, disponibili per gli adulti e per i ragazzi dai 12 anni in su. I centri vaccinali saranno invece aperti ai minorenni dal 12 ottobre e al resto dei cittadini dal 26 ottobre. Per prenotare basterà rivolgersi al proprio medico oppure, dal 1° ottobre, utilizzare il portale regionale PrenotaSalute, pensato proprio per snellire le liste d’attesa e distribuire gli appuntamenti su tutto il territorio.

Un appuntamento speciale è fissato per sabato 3 ottobre, quando allo stadio di San Siro sarà allestito un grande Open Day vaccinale, aperto ai cittadini dai 12 anni in su dalle 9 alle 15, con prenotazioni possibili dal 25 settembre. Iniziative simili si terranno lo stesso giorno in diversi punti della regione. L’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, ha parlato di “una rete capillare, che coinvolge medici di medicina generale, pediatri, farmacie e centri vaccinali”, ricordando come l’obiettivo indicato dal ministero della Salute sia raggiungere almeno il 75% degli over 65, con il 95% considerato il livello ottimale di copertura. Nella campagna precedente in Lombardia erano state somministrate oltre 2 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale, di cui circa 1,3 milioni proprio tra gli over 65.