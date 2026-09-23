Primaria Corridoni, al via i lavori di manutenzione. I sindacati chiedono un incontro al prefetto

Nuovo sopralluogo del Comune alla primaria Corridoni, dove sono iniziati i lavori di manutenzione ordinaria in cantina. Monitorate anche le caditoie, in attesa della pulizia. Le stesse che, spiegavano ieri dalla scuola, sono causa di infiltrazioni per l’accumulo di foglie e aghi di pino. Un sopralluogo previsto per legge, vale la pena precisarlo, e già in programma, in via Sinigaglia come negli altri istituti scolastici di Como. Ma comunque una buona notizia per la scuola, come sottolineato dalle maestre, che – in mezzo a un braccio di ferro senza fine – vorrebbero semplicemente lavorare in serenità, traghettando le lezioni fino alla fine dell’anno scolastico, accantonando polemiche, diatribe, ricorsi e sentenze. Tutto pur di far respirare un po’ di normalità ai giovani studenti. E così, mentre il futuro della scuola elementare di via Sinigaglia continua a tenere banco in città tra cedimenti al controsoffitto, smentite e poi di nuovo repliche e controrepliche, per chi la scuola la vive tutti i giorni c’è soltanto un obiettivo. “Vogliamo ripartire con serenità, ce la meritiamo tutta”, commenta la referente della scuola, la maestra Mira Bianchi. Serenità che famiglie, bambini, ex studenti, docenti e tutto il personale scolastico hanno cercato di recuperare con la festa di ieri pomeriggio, organizzata proprio alla Corridoni. “Abbiamo capito che la Corridoni di amici ne ha tanti”, aggiunge la referente della scuola. E proprio dalla scuola arriva soddisfazione per gli interventi iniziati nel plesso di via Sinigaglia.

Festa “bellissima, partecipata, allegra e colorata”, commenta il segretario cittadino del Pd, Daniele Valsecchi, presenta ieri alla Corridoni. L’esponente dem lancia nuove critiche all’amministrazione comunale e guarda alle elezioni del 2027, “dove il tema della scuola – dice – sia uno dei pilastri per riportare abitanti nella nostra città e per garantire qualità della vita alle famiglie, agli studenti e ai lavoratori della scuola”.

E intanto dai sindacati arriva un nuovo appello al dialogo indirizzato al Comune. Cgil Como, Cisl dei Laghi e Uil del Lario hanno rinnovato al Comune la richiesta di un incontro sul futuro della scuola primaria Corridoni e al Prefetto hanno chiesto di convocare un tavolo con tutti i soggetti coinvolti.