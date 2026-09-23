Sicurezza alimentare, se ne parla venerdì in Pinacoteca con “Como in salute”

La sicurezza alimentare sarà il tema al centro del prossimo appuntamento con “Como in Salute”, il programma promosso dall’ordine dei medici in collaborazione con il Comune di Como, Ats Insubria e Asst Lariana. L’incontro è in programma venerdì 25 settembre alle 17 nella pinacoteca civica di via Diaz.

L’evento si svolge a pochi giorni dalla Giornata Internazionale della Consapevolezza sulle Perdite e gli Sprechi Alimentari del 29 settembre. Un’occasione ulteriore per ricordare come la sicurezza alimentare riguardi sia la prevenzione dei rischi per la salute che per la valorizzazione del cibo, la riduzione degli sprechi e la promozione di comportamenti responsabili che generano benefici per le persone, la comunità e l’ambiente.

All’incontro interverranno Gaia Broglia, dirigente medico in igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Amelia Rea e Cinzia Sabbatini, entrambe tecnici della prevenzione. Modera Antonietta Bianchi, direttrice igiene degli alimenti e della nutrizione.

Particolare spazio sarà dedicato al dialogo con il pubblico, che avrà l’opportunità di rivolgere domande agli esperti e approfondire dubbi e curiosità. La partecipazione è libera e gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili.