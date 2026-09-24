Ticino, rubano auto di lusso da garage e concessionari: tre arresti, un ricercato

Quattro furti di auto di alta gamma in una settimana ai danni di concessionari e carrozzerie tra Manno, Lamone e Camorino. È il bilancio dell’operazione comunicata oggi dal ministero pubblico e dalla Polizia cantonale ticinese.

Secondo la prima ricostruzione, gli autori – reclutati sui social – si introducevano nelle aziende forzando l’ingresso, rubavano le chiavi e fuggivano a bordo dei veicoli. Le indagini immediate hanno permesso di recuperare le quattro vetture – due in Ticino, una in Vallese e una in Italia – e di arrestare tre persone: un 19enne francese residente a Zurigo, un 21enne francese residente in Francia e un 24enne marocchino residente in Francia. Un quarto sospettato è ancora ricercato.



All’operazione hanno partecipato la Polizia cantonale ticinese, le Polizie cantonali di Vallese, Vaud, Ginevra, Berna e Neuchâtel, le Polizie comunali Malcantone Est, Malcantone Ovest, Ascona e Città di Locarno, oltre all’Ufficio federale della dogana e sicurezza dei confini.

Le ipotesi di reato: furto, violazione di domicilio, danneggiamento, infrazione alla Legge sulla circolazione stradale e alla Legge federale sugli stranieri.La task force congiunta di Fedpol e polizie cantonali sta verificando collegamenti con casi analoghi. Per il momento non saranno diffuse ulteriori informazioni.