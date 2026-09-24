“Cantù città del mobile”, il libro e la mostra a Villa Calvi

Tra le novità della XIV edizione del Festival del Legno, anche “Cantù Città del Mobile”, fumetto realizzato appositamente per l’evento da Claudio Villa e Alessandro Piccinelli, due autorevoli interpreti del fumetto italiano contemporaneo.

A Villa Calvi, le dieci tavole illustrate sono esposte in grande formato per raccontare con un nuovo linguaggio l’identità produttiva e culturale canturina.

Il volume è edito da Etv Publishing e curato dal Comune di Cantù.

La mostra sarà visitabile fino al 4 ottobre: dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.