Alzate, al via “Crescere insieme”: il progetto della Bcc per i bambini con difficoltà di sviluppo

Più sostegno e cure accessibili per i bambini con difficoltà nello sviluppo, tra la provincia di Como e la Brianza. Da questa settimana parte infatti «Crescere insieme», un programma della Banca di credito cooperativo Brianza e Laghi realizzato insieme alla Mutua Sì cura Ets e alla Cooperativa sociale Lavoro e Solidarietà, che mette in campo sei interventi diversi per l’infanzia sul territorio, dal Centro Logos di Alzate Brianza al polo per l’infanzia Vidario. A spiegare le ragioni del progetto è il presidente della Bcc Brianza e Laghi, Giovanni Pontiggia.

Proprio al Centro Logos la banca ha siglato la convenzione che permette a soci e clienti di accedere alle prestazioni a tariffe calmierate e senza le liste d’attesa del servizio pubblico. Parliamo di logopedia, neuropsicomotricità, sostegno psicologico e consulenza alla genitorialità, per circa 200 prestazioni l’anno destinate a circa 40 bambini. Una corsia è riservata alle famiglie che frequentano il polo Vidario, con una presa in carico più rapida.

C’è spazio anche per la prevenzione, per chi un problema non l’ha ancora individuato. Nelle scuole dell’infanzia arriva infatti uno screening gratuito per intercettare precocemente i segnali di rischio legati ai disturbi del neurosviluppo, con 5 sezioni coinvolte, circa 100 bambini osservati e un colloquio riservato per ogni famiglia. Per chi invece non può sostenere il costo delle cure nasce un fondo di solidarietà a carico della banca, che garantirà un ciclo riabilitativo completo e gratuito ad alcuni bambini in condizioni di fragilità documentata, oltre a un sostegno per i percorsi dedicati ai bambini con Adhd e disturbi dello spettro autistico, spesso interrotti proprio per i costi.

Il programma prevede infine la creazione di due stanze sensoriali, ambienti in cui luci, suoni e materiali si regolano sui bisogni di ciascun bambino. Pronte entro gennaio 2027, una sarà al Centro Logos, l’altra dentro il polo Vidario, dove finora uno spazio del genere non esisteva.