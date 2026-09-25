Frasco, scivola per 50 metri in zona capanna Efra: 37enne tedesco grave

Infortunio in montagna questa mattina, poco dopo le 10, in territorio di Frasco. Secondo la prima ricostruzione della Polizia cantonale, un escursionista di 37 anni, residente in Germania, stava camminando in zona capanna Efra quando, per cause ancora da chiarire, è scivolato lungo un terreno impervio facendo una caduta di circa 50 metri.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Rega che, dopo le prime cure, lo hanno trasportato in elicottero in ospedale. Ha riportato ferite gravi, ma non è in pericolo di vita.