Centomiglia del Lario 2026, la presentazione: la gara nel ricordo di Casiraghi, vincitore nel 1986

Presentata nella sede dello Yacht Club Como la 77ª edizione della Centomiglia del Lario, in programma dal 9 all’11 ottobre 2026.

A fare gli onori di casa il presidente Gioachino Favara, il responsabile della comunicazione Paolo Beretta e l’ex presidente della Federazione Motonautica Vincenzo Iaconianni.

Sarà l’edizione del quarantesimo anniversario della vittoria di Stefano Casiraghi, il 5 ottobre 1986. Un momento iconico per Como, legato a un personaggio di fama mondiale, pilota, imprenditore e marito di Carolina di Monaco. Lo Yacht Club ha coinvolto fin dall’inizio la famiglia Casiraghi: i familiari saranno presenti ai momenti ufficiali e alla premiazione di domenica 11 ottobre.

Sul piano sportivo, il Lario ospiterà prove valide per titoli mondiali, europei e italiani, con base logistica a Cernobbio.

In programma le gare Offshore Classe 3D-5000, Campionato Italiano Touring Cup, Diporto Performance e Honda Offshore, oltre alle prove mondiali e italiane della classe Offshore One Design.

Clou dell’evento la Centomiglia, una delle competizioni motonautiche più longeve e prestigiose d’Europa. Nata nel 1949 con 34 equipaggi al via, ha superato i 70 anni di storia arrivando a schierare fino a 130 imbarcazioni. Il suo albo d’oro riunisce campioni, progettisti e costruttori che hanno scritto la storia della motonautica internazionale. Oltre al già citato Casiraghi possono essere citati i campioni del mondo di F1 Guido Cappellinio e Renato Molinari.

Ancora da definire l’orario di partenza, che dovrà tenere conto del deflusso degli spettatori dallo stadio Sinigaglia per Como-Roma, in programma alle 12.30. Tradizionalmente il via viene dato alle 14, ma in questo caso ci potrebbe essere un posticipo.