Nuova Ztl di Como, 62mila euro per la segnaletica. Almeno tre mesi per l’entrata in vigore di regole e divieti

Nuova Ztl di Como, 62mila euro per l’adeguamento della segnaletica stradale e un cronoprogramma di cento giorni. È questo l’altro dibattito che ha infuocato l’estate comasca e ora il provvedimento che riguarda il centro storico cittadino fa un ulteriore passo in avanti. Ma prima di vedere ufficialmente in vigore le nuove regole bisognerà aspettare ancora qualche mese.

Stando a quanto messo nero su bianco in una delibera comunale, la giunta Rapinese ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione che definisce i prossimi step, quindi interventi, costi e tempi. La spesa complessiva, tra progetto, acquisto e posa della nuova segnaletica, ammonta come detto a 62mila euro. Dovranno essere installate complessivamente 60 paline e 154 cartelli. In una prima stima dell’intervento, spiegano ancora dal Comune, sono previste somme ulteriori relative a eventuali imprevisti dovuti all’installazione di paline su una pavimentazione lapidea con sottoservizi da investigare, a una possibile variazione della cartellonistica preventivata a seguito di confronti con la polizia locale o a modifiche chieste dagli altri uffici/enti, essendo l’area di intervento vincolata. Ed è inoltre necessario acquisire segnaletica di ricambio per potenziali successivi interventi di manutenzione

Nel dettaglio i lavori, che – si legge nelle carte di Palazzo Cernezzi – “dovranno impattare il meno possibile sul traffico cittadino”, prevedono la rimozione della cartellonistica esistente e l’installazione della nuova segnaletica, tenendo conto della pavimentazione lapidea che caratterizza il centro storico, per la quale sono necessari interventi specifici. Spazio quindi alle tempistiche, che tra appalto, progetto e lavori sono destinati a farsi lunghe. Previsti indicativamente 30 giorni per la redazione e la consegna progetto esecutivo, un altro mese per la procedura di scelta del contraente e 40 giorni di lavori. Per un totale di 100 giorni, salvo imprevisti. Le date, si legge ancora nei documenti del Comune, “sono indicative e ipotizzate e potranno subire variazioni”. Insomma, difficile immaginare la nuova Ztl in centro storico attiva prima della fine dell’anno.